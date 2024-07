Tuttosport: “Dionisi aspetta Gomis. Nasce il nuovo Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato del Palermo.

Il nuovo allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, sta implementando una forte intensità, qualità nelle giocate e dominio della partita durante i primi giorni di pre-ritiro a Coccaglio. Qui la squadra alloggia presso l’hotel Touring, luogo storico che ha ospitato il Brescia di Roberto Baggio e Carlo Mazzone nei primi anni Duemila. Nonostante le temperature inizialmente miti, il caldo intenso è esploso ieri, ma ciò non ha fermato Dionisi dall’introdurre i primi esercizi con la palla. Sebastiano Desplanches continua il suo lavoro a parte, mentre il resto della squadra procede regolarmente.

Durante il ritiro, il Palermo ha ricevuto visite speciali. Tra queste, il tennista Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros nel 2018 e tifoso palermitano, che ha salutato i direttori De Sanctis e Gardini, l’allenatore Dionisi e alcuni giocatori. Anche Roberto Floriano, ex giocatore del Palermo, ha fatto visita alla squadra.

Nelle prossime ore è atteso l’arrivo di Alfred Gomis, il nuovo portiere proveniente dal Rennes, con un passato in diverse squadre italiane come Crotone, Cesena, Avellino, Bologna, Salernitana, Spal e Como. In difesa, l’arrivo di Gianmarco Ferrari dal Sassuolo sembra complicarsi, spingendo il Palermo a esplorare alternative come Dimitrios Nikolau dello Spezia e Norbert Gyomber, recentemente svincolato dalla Salernitana.

A centrocampo, l’obiettivo principale è Luca Mazzitelli del Frosinone, mentre in attacco rimangono incertezze riguardo al futuro di Matteo Brunori ed Edoardo Soleri, che potrebbero lasciare la squadra in un processo di rinnovamento.

Il Palermo resterà a Coccaglio per altri due giorni, prima di trasferirsi a Livigno dove il ritiro continuerà fino al 20 luglio. Domenica Dionisi terrà una conferenza stampa per discutere del progresso della squadra. Da lunedì, inizierà la campagna abbonamenti con lo slogan “Il mio posto nel mondo, il seggiolino al Barbera, ma anche ogni luogo del mondo in cui la fede rosanero ci fa battere il cuore”. Nonostante i tentativi falliti di promozione in Serie A negli ultimi due anni, l’entusiasmo dei tifosi è in crescita, e le prime stime indicano un aumento nel numero di abbonamenti, che nella scorsa stagione erano 12.603, un record per la Serie B.