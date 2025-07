La Nazione: “Gyasi al Palermo, cambia la formula: prestito con obbligo, niente rescissione”

Colpo in dirittura d’arrivo per il Palermo, ma con una svolta nella formula del trasferimento di Emmanuel Gyasi. Come riportato da Simone Cioni su La Nazione, non ci sarà alcuna rescissione con l’Empoli: l’esterno ghanese non si libererà a zero come ipotizzato in un primo momento.

Al contrario, Gyasi prolungherà il contratto con l’Empoli fino al 2027 prima di trasferirsi in Sicilia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, vincolato a condizioni considerate facilmente raggiungibili. Una soluzione che consente al club azzurro di ottenere un incasso differito — presumibilmente nella prossima estate — e al Palermo di evitare un esborso immediato.

Cade dunque l’ipotesi di svincolo, che aveva destato più di una perplessità nonostante il risparmio sull’ingaggio, uno dei più alti della rosa toscana.

Resta scollegata da questa operazione l’eventuale trattativa per il classe 2002 Ajosa Vasic, giovane centrocampista italo-serbo del Palermo, che piace all’Empoli e che il club seguiva già ai tempi del Padova. Al momento, tuttavia, nessuna conferma ufficiale filtra da Monteboro sul possibile sviluppo dell’affare.