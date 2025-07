Il Resto del Carlino: “Modena, il ds vende Palumbo: «Andrà al Palermo, ma devo tutelare la mia società»”

Il Palermo insiste per Antonio Palumbo, ma il Modena non ha fretta. A confermare l’interesse reciproco è stato lo stesso direttore sportivo dei canarini, Andrea Catellani, che ha fatto il punto sulla trattativa in corso, parlando dalle colonne de Il Resto del Carlino Modena in un’intervista firmata da Alessandro Troncone.

«Antonio non sarà mai un problema per il Modena – ha dichiarato Catellani – nel momento in cui è uscito l’interesse del Palermo si è iniziato a parlare, ed è una piazza che ha il suo gradimento». Parole che confermano la volontà del calciatore di trasferirsi in rosanero, ma che non bastano a chiudere un affare ancora in bilico.

Il nodo resta economico: «Perché i tempi lunghi? Perché devo tutelare il patrimonio della società – ha spiegato Catellani – si sta parlando, trovare una quadra tra domanda e offerta non è scontato. Ammetto che potrà andare in porto, ma ad oggi non c’è un accordo totale».

Il Modena lavora su due binari: una possibile formula con contropartita tecnica e una senza. In questo contesto si inserisce il nome di Di Mariano, gradito ai gialloblù ma con parametri economici rilevanti: «Di Mariano piace, ma ha parametri importanti e questo complica un po’ le cose», ha sottolineato Catellani.

Nonostante le difficoltà, l’ottimismo resta: «Capisco che per nessuno sia positivo rimanere in bilico – ha concluso il ds – credo arriverà un accordo, ma servirà l’equilibrio giusto».