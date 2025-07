Accardi: «Palermo, è il tuo anno»

È il Napoli la squadra che finora ha impressionato di più sul mercato. Lo afferma l’operatore di mercato Beppe Accardi, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

«Il Napoli fin adesso ha fatto il mercato migliore. Adesso aspettiamo al varco le milanesi e la Juventus», ha dichiarato Accardi ai microfoni del portale.

In attesa che Inter e Juventus affondino i colpi, l’agente precisa:

«Prima gli allenatori dovranno prendere coscienza delle rose a disposizione».

Alla domanda su dove possa finire Vlahovic, Accardi risponde così:

«Dico Milan. Ma bisognerà vedere come si presenterà, con che voglia e che condizione. Se Allegri lo rivuole, vuol dire che sa quanto può dare».

Spazio anche alla Lazio, bloccata sul mercato:

«Sarri lavora con ciò che ha. Farà di necessità virtù».

Quanto al futuro di Mbaye, l’ex difensore è a un passo da una nuova avventura:

«La piazza giusta per rilanciarsi. Siamo vicini. Può rappresentare un’occasione importante per rimettersi in pista», ha detto Accardi ad Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com.

Infine, un focus sulla Serie B e sul progetto rosanero:

«È l’anno del Palermo. Sta lavorando bene e la società ha scelto l’allenatore adatto».