Il Secolo: “Sampdoria, Donati al lavoro per il nuovo corso: sondaggio per Fulignati, voci su Verre e Buttaro”

«Fatto l’allenatore, bisogna fare i giocatori». Il nuovo corso della Sampdoria è pronto a partire con Donati in panchina, affiancato dal ds Mancini e dal CEO Football Fredberg. Lo riporta Il Secolo XIX, in un approfondimento firmato da Fabio Marsiglia, sottolineando come il tecnico blucerchiato sia determinato a lavorare giorno e notte per dare forma al progetto doriano.

La prima tappa sarà quella dei test fisici: da metà settimana sono attesi a Bogliasco i calciatori per le visite mediche di inizio stagione. I campi del centro sportivo sono ancora oggetto di manutenzione, ma sarà l’occasione per confrontarsi con i giocatori confermati e valutare le uscite.

Tra queste potrebbe esserci Gennaro Tutino, accostato all’Avellino, anche se la trattativa appare complessa. Lo ha confermato anche il ds irpino Aiello a Prima Tivvù:

«Una chiacchierata c’è stata, è giusto dirlo. Ma è complicato. Vediamo da qui a qualche settimana se si possono creare le condizioni. Una operazione da fine mercato».

In entrata, si muove qualcosa tra i pali: la Samp ha effettuato un sondaggio per Simone Fulignati, 30 anni, portiere della Cremonese, attualmente ritenuto la prima scelta per difendere la porta blucerchiata. Per ora nessuna offerta formale.

Secondo Il Secolo XIX, si registrano anche voci di mercato su due profili in uscita dal Palermo: Valerio Verre e Alessio Buttaro. Entrambi sono stati accostati alla Samp, ma dall’entourage di Verre arrivano smentite: «Solo rumors», precisano. Il centrocampista, ex blucerchiato, fu costretto ad allenarsi a parte a Genova ai tempi della precedente proprietà per abbassare il suo ingaggio.