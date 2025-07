Il Secolo: “Genoa, parte il ritiro: Bani in partenza per Moena. Ma ha detto sì al Palermo”

Il Genoa è pronto a dare il via ufficiale alla nuova stagione. Come riportato da Il Secolo XIX in un articolo firmato da Francesco Gambaro, il gruppo rossoblù si radunerà oggi pomeriggio per partire alla volta di Moena, sede del ritiro estivo. A bordo del pullman anche Mattia Bani, difensore classe 1993, il cui futuro resta però tutto da scrivere.

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il centrale difensivo ha ricevuto una proposta molto allettante dal Palermo, club ambizioso di Serie B, pronto a mettere sul piatto un contratto triennale. Bani avrebbe già detto sì ai rosanero, ma al momento manca l’accordo tra le due società. Il giocatore, per ora, seguirà comunque il gruppo a Moena, in attesa di sviluppi.

In casa Genoa, Bani resta una pedina di rilievo per il reparto difensivo, ma il pressing del Palermo è concreto e l’esito della trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Il Secolo XIX sottolinea anche il boom abbonamenti: oltre 24.000 tessere rinnovate nella fase di prelazione, con il dato destinato a salire dopo i cambi di posto attesi tra oggi e domani. La vendita libera, come nella passata stagione, dovrebbe aprirsi a breve.