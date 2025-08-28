Klinsmann, convocazione Usa: «Un onore per me e per il Cesena»

Quest’estate Klinsmann è stato molto vicino al Palermo: la trattativa con il Cesena è stata lunga e concreta, ma non si è chiusa. Un mancato trasferimento che oggi lascia spazio a una nuova avventura, quella con la maglia della Nazionale statunitense

Jonathan Klinsmann ha atteso a lungo il suo momento e finalmente è arrivata la convocazione nella Nazionale degli Stati Uniti. Per il portiere del Cesena, 28 anni, nato a Monaco di Baviera ma cresciuto a Los Angeles, si tratta della prima vera chiamata ufficiale, dopo la fugace esperienza del novembre 2018, quando da terzo portiere finì in tribuna. Questa volta, come scrive Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, l’occasione potrebbe essere concreta: gli Usa affronteranno la Corea del Sud il 6 settembre nel New Jersey e il Giappone il 9 in Ohio.

«È un passo straordinario – ha raccontato Klinsmann al Corriere dello Sport – ogni ragazzo sogna di rappresentare il proprio Paese e per me è un riconoscimento importante, frutto non solo del lavoro dell’ultimo anno, ma anche dei risultati ottenuti dal Cesena. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare qui. Ora penso alla sfida di sabato, poi raggiungerò la Nazionale».

Il portiere non vuole correre troppo con le ambizioni: «Mondiale? Un passo alla volta. Mi concentro sul presente e vediamo come andrà». Tornando alla sua precedente esperienza del 2018, Klinsmann ha ricordato: «Ero molto più giovane, fu divertente e formativo. Giocammo contro Inghilterra e Italia, anche a Wembley: sono esperienze che restano».

Come sottolinea ancora Boccucci sul Corriere dello Sport, la convocazione è anche il premio per quanto fatto in bianconero: «Ciò che accade nel club incide sulla Nazionale. Devi giocare bene per essere chiamato e ci sono tanti bravi portieri. Essere uno di loro è un onore, non solo per me ma anche per il Cesena».

Il portiere si è soffermato anche sul buon avvio di stagione: «La vittoria a Pescara è stata importante, eravamo fiduciosi e ci siamo preparati bene. Iniziare con tre punti dà fiducia. Ora ci attende l’Entella, sarà emozionante esordire in casa davanti ai nostri tifosi».

Infine, il Corriere dello Sport attraverso la firma di Massimo Boccucci ricorda un retroscena di mercato: in questa estate Klinsmann è stato molto vicino al Palermo. La trattativa tra rosanero e Cesena è stata lunga e concreta, salvo poi non arrivare alla chiusura. Un mancato trasferimento che oggi lascia comunque spazio a una nuova avventura, quella con la maglia della Nazionale statunitense.