Corriere dello Sport: “Doppio colpo Parma. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Due operazioni nel giro di poche ore. Dopo l’arrivo di Gaetano Oristanio dal Venezia, il Parma ha chiuso anche per Patrick Cutrone. L’attaccante 27enne sostituirà l’infortunato Matija Frigan e, come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, rappresenta un innesto pronto da inserire immediatamente nello scacchiere di Carlos Cuesta. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto: un accordo favorito anche dalla situazione al Como, dove Cutrone era chiuso dall’arrivo di Morata.

Ore frenetiche anche per il Cagliari. Secondo Trotta del Corriere dello Sport, la trattativa per Stefan Posch si è complicata per la volontà del difensore e della sua famiglia di tornare in Germania. I sardi hanno quindi intensificato i contatti per Raphael Kofler, 20 anni, del Sudtirol, valutato circa 3-4 milioni. In attacco resta vivo l’interesse per Walid Cheddira del Napoli, mentre proseguono i dialoghi con la Roma per Alessandro Romano, con l’operazione destinata a entrare nel vivo nelle battute finali del mercato.

Il Lecce ha intanto ufficializzato Nikola Stulic dal Charleroi. L’attaccante serbo, 23 anni, ha firmato un contratto quadriennale con opzione per il quinto e vestirà la maglia numero 9. Per la Cremonese, invece, è arrivato Faris Moumbagna dal Marsiglia con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro e diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Parallelamente, proseguono i contatti per Monterisi del Frosinone, mentre Charles Pickel ha salutato per trasferirsi all’Espanyol.

Come ricorda ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Pisa ha vissuto una giornata intensa: Calvin Stengs ha svolto le visite mediche e arriva in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Insieme a lui sbarca in Toscana il talento Lorran del Flamengo. Per la difesa, i nerazzurri pensano a un colpo di grande esperienza: Raul Albiol, 39 anni, che ha già dichiarato proprio al Corriere dello Sport il desiderio di chiudere la carriera in Italia. Non solo: Giovanni Bonfanti dell’Atalanta è ormai a un passo dal Pisa.

Il Como resta vigile su Alex Jimenez e ha confermato l’acquisto del portiere Noel Tornqvist, che però resterà fino a gennaio al Mjallby. Verona attivissimo con l’arrivo di Gift Orban dall’Hoffenheim e di Armel Bella-Kotchap dal Southampton. Infine, Alessandro Vogliacco del Genoa si avvicina al Paok.