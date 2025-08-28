Giornale di Sicilia: “Verre fa i capricci. Palermo, Osti cerca il colpo a centrocampo”

Il mercato del Palermo entra nella sua fase calda e il focus principale resta sulle uscite. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, gli ultimi giorni di trattative saranno intensi ma diversi nodi si stanno sciogliendo.

In ordine di tempo, i primi ad aver trovato una sistemazione sono Giangiacomo Magnani e Federico Di Francesco. Il difensore si trasferirà in prestito secco alla Reggiana, mentre l’esterno d’attacco è destinato al Catanzaro, pronto a rinforzare l’organico di Aquilani. Per Di Francesco, sottolinea ancora Radicini del Giornale di Sicilia, si tratta di un contratto triennale che garantisce continuità, dopo due stagioni in rosanero chiuse con 66 presenze e 6 reti.

Resta invece più intricata la situazione di Valerio Verre. Il centrocampista ha rifiutato le proposte di Pescara ed Entella e, come scrive il Giornale di Sicilia a firma di Radicini, la strada verso una sua cessione appare in salita. L’alto ingaggio e i due anni di contratto ancora in essere con il club di viale del Fante rendono probabile la sua permanenza, seppur ai margini del progetto tecnico.

Sul fronte ufficialità, intanto, è stata definita la cessione in prestito del portiere Francesco Cutrona alla Virtus Francavilla, in Serie D (Girone H).

Per quanto riguarda le entrate, il quadro appare più sereno. «Il direttore Osti – ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia – ha già completato la maggior parte delle operazioni che hanno innalzato il livello qualitativo della rosa». L’idea, adesso, è quella di inserire un under di prospettiva, preferibilmente mancino, capace di alternarsi tra centrocampo e fascia sinistra. Non è esclusa l’opzione del mercato estero, mentre resta più defilata la pista Hernani del Parma, che comporterebbe l’inserimento di un over, opzione comunque possibile alla luce degli slot liberati dalle partenze di Magnani e Di Francesco.