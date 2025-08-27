Escl. Pres. Pescara: «Verre? Dipende dalla sua volontà. Corona da noi avrebbe fatto il titolare»

“Verre? Ci è stato proposto fin dall’inizio di questa sessione del mercato. Personalmente avevo sentito il ragazzo e mi aveva manifestato la sua voglia di provare un’esperienza all’estero. Adesso non so se ha cambiato idea. Parliamo di un bel giocatore che ha fatto bene qui da noi in passato e che ha lasciato un bel ricordo. Dipenderà dalla sua volontà”. Queste le considerazioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del Presidente del Pescara Daniele Sebastiani in merito al possibile approdo di Valerio Verre in Abruzzo.

Il giovane Corona resta un vostro obiettivo per il reparto offensivo?

“Per ciò che ho capito non è in uscita dal Palermo in questo momento. Rappresentava il nostro primo obiettivo è da noi avrebbe fatto il titolare. Il tecnico sei rosanero Inzaghi vuole tenerlo in organico. Ci riproveremo a gennaio se dovessero cambiare le cose”.

Vuole rivolgere il suo pensiero a Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva?

“È un notizia che mi colpisce. Rivolvo il mio augurio di pronta guarigione. Ha scritto insieme alla sua famiglia pagine importanti del calcio italiano. Gli rivolgo il mio in bocca al lupo”.