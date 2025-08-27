Palermo, UFFICIALE Cutrona ceduto in prestito alla Virtus Francavilla
Il Palermo FC ha annunciato la cessione di Francesco Cutrona alla Virtus Francavilla Calcio.
Il giovane portiere rosanero si trasferisce in prestito temporaneo, con l’obiettivo di crescere e trovare maggiore spazio nel corso della stagione.
Il club, attraverso una nota ufficiale, ha rivolto un messaggio al calciatore: «A Francesco un in bocca al lupo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».