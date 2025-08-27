UFFICIALE UEFA: “Roma in Champions League” | Iniziano a settembre dai preliminari

Una decisione che potrebbe cambiare molto.

La Roma ha una storia particolare in Champions League, fatta di notti magiche e grandi delusioni. Il club giallorosso ha raggiunto il punto più alto della sua avventura europea nel 1984, quando disputò la finale all’Olimpico contro il Liverpool. In quell’occasione la squadra allenata da Nils Liedholm sfiorò la gloria, ma fu sconfitta ai rigori, in uno dei momenti più amari della storia romanista.

Negli anni successivi, la Roma ha avuto un rapporto altalenante con la massima competizione europea. Dopo diverse assenze, negli anni 2000 il club è tornato con regolarità nella fase a gironi, trovandosi spesso di fronte avversari di livello internazionale. Pur non essendo riuscita a imporsi costantemente, la squadra ha costruito esperienze utili per crescere nel panorama europeo.

L’apice moderno è arrivato nella stagione 2017-2018, quando la Roma di Eusebio Di Francesco ha raggiunto una clamorosa semifinale. Indimenticabile la rimonta contro il Barcellona nei quarti: dopo il 4-1 subito al Camp Nou, all’Olimpico i giallorossi vinsero 3-0 con i gol di Džeko, De Rossi e Manolas, entrando nella leggenda della competizione. La cavalcata si interruppe contro il Liverpool, ma quella edizione resta scolpita nella memoria dei tifosi.

Negli ultimi anni, la Roma non ha avuto la stessa continuità in Champions, alternando presenze in Europa League e Conference League. Tuttavia, le esperienze accumulate hanno consolidato l’immagine del club come realtà capace di competere a buoni livelli internazionali, alimentando il sogno di tornare presto protagonista nella massima competizione europea.

Non c’è solo la Roma maschile in Champions…

Vigilia importante per la Roma Femminile, attesa dall’esordio nella fase preliminare di UEFA Women’s Champions League. Le giallorosse, inserite nel Gruppo 2, sfideranno oggi le kazake dell’Aktobe: appuntamento fissato alle 15:00 allo Stadion SK Prosek di Praga. In caso di vittoria, la squadra di Luca Rossettini tornerà in campo tra quattro giorni contro la vincente di Sparta Praga-Nordsjaelland, per giocarsi l’accesso al turno successivo.

Il tecnico ha parlato nella conferenza stampa della vigilia sottolineando l’importanza del debutto: «L’avversario darà tutto per metterci in difficoltà, ma ciò che conta è vedere i nostri miglioramenti e portare a casa la vittoria. L’obiettivo principale è superare il turno, è fondamentale per il nostro inizio di stagione».

Convocate e assenze

Sul fronte delle disponibilità, non mancano le note dolenti. Fuori ancora Viens, alle prese con una lesione al bicipite femorale, mentre la buona notizia arriva da Thogersen, recuperata dopo la tendinite e pronta a dare il suo contributo.

Sono 23 le calciatrici convocate da Rossettini per il match: tra i portieri Baldi, Lukasova e Soggiu; in difesa spiccano Bergamaschi, Di Guglielmo, Oladipo e Veje; a centrocampo Giugliano, Greggi e Galli guideranno la regia; in attacco confermate Haavi, Babajide e Pante. Un gruppo completo, determinato a proseguire il cammino europeo con ambizione.