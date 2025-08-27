Bari, De Laurentiis: «Mercato da completare, obiettivo restano i playoff»

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Este News al termine dell’assemblea di Lega B, facendo il punto su inizio di stagione, mercato e obiettivi del club biancorosso.

«Con tanti volti nuovi serve tempo»

«Siamo ancora all’inizio – ha dichiarato De Laurentiis – e come tutti stiamo cercando di concludere il mercato e di trovare la quadra iniziale. Solo dopo aver giocato un certo numero di partite potremo capire che forma sta prendendo la squadra. Alla prima partita avevamo nove giocatori su undici nuovi, oltre a un nuovo allenatore: servirà tempo».

«Con il Monza mi aspetto uno stadio gremito»

Il presidente biancorosso si è soffermato anche sul ritorno al San Nicola: «Dopo la pausa estiva c’è sempre grande entusiasmo nel tornare a sostenere la propria squadra. La squadra continua a ricevere nuovi innesti e pian piano ricostruiremo quell’entusiasmo necessario per riportare tutti allo stadio. Con il Monza domenica sera mi aspetto uno stadio gremito».

«Playoff l’obiettivo stagionale»

Sul mercato e sugli obiettivi, De Laurentiis è stato chiaro: «L’obiettivo stagionale, come sempre per me, è quello di puntare ai playoff. Abbiamo lavorato per costruire una squadra molto competitiva. Sul mercato stiamo cercando di chiudere ancora qualcosa in uscita e in entrata, vedremo nei prossimi giorni».