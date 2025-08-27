Reggiana, colpo in difesa: arriva Magnani dal Palermo

La Reggiana è pronta ad accogliere un rinforzo importante per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è in arrivo Giangiacomo Magnani dal Palermo.

Il difensore classe 1995 ha già dato il proprio assenso al trasferimento e nelle prossime ore l’operazione dovrebbe andare in porto. Un innesto di esperienza e solidità per la squadra di Davide Dionigi, che potrà così contare su un elemento affidabile e pronto per il campionato di Serie B.