Reggiana, colpo in difesa: arriva Magnani dal Palermo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

La Reggiana è pronta ad accogliere un rinforzo importante per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è in arrivo Giangiacomo Magnani dal Palermo.

Il difensore classe 1995 ha già dato il proprio assenso al trasferimento e nelle prossime ore l’operazione dovrebbe andare in porto. Un innesto di esperienza e solidità per la squadra di Davide Dionigi, che potrà così contare su un elemento affidabile e pronto per il campionato di Serie B.

Ultimissime

Reggiana, colpo in difesa: arriva Magnani dal Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Massimo Moratti è in terapia intensiva

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Avellino, Favilli rinuncia a due mesi di stipendio dopo l’infortunio: «Tornerò migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Pescara, ritorno di Verre sempre più vicino. Il Palermo pronto a coprire l’ingaggio

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Foti: «Il Palermo ha squadra ed entusiasmo, per me può vincere la Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025