Modena, Di Mariano si presenta: «Non ci ho pensato due volte ad accettare, il Palermo mi aveva escluso dal progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Francesco Di Mariano si è presentato oggi ufficialmente come nuovo giocatore del Modena. L’attaccante palermitano, reduce dall’addio ai rosanero, ha spiegato in conferenza stampa i motivi della sua scelta e le sensazioni sull’inizio di questa nuova avventura.

«Quando hanno preso Sottile ho capito comunque l’ambizione della società, che era quella di alzare l’asticella, e per me è stato un motivo in più per poter venire qua” – ha dichiarato Di Mariano, sottolineando l’impatto degli acquisti estivi e la solidità della rosa canarina: “Ho visto anche gli acquisti di Zampano, Cicinzola e di altri giocatori che già conoscevo e che secondo me avevano solo bisogno del momento giusto per esplodere. Ho detto che si stava creando una bella squadra».

Il passaggio da Palermo a Modena è stato segnato da un momento chiave: «La proprietà del Palermo mi aveva già comunicato che ero fuori dal progetto e sinceramente quando ti capita una realtà come Modena, con una società solida e un’ambizione importante, non ci ho pensato due volte ad accettare».

Sul piano tecnico, Di Mariano ha ribadito la sua disponibilità a mettersi al servizio del gruppo: «Ho sempre giocato esterno d’attacco, sia a destra che a sinistra a piede invertito, ma negli ultimi anni mi sono adattato anche a fare la seconda punta o il quinto a centrocampo. Sono pronto a fare quello che serve».

Infine, una battuta sul debutto vincente del Modena: «È solo la prima, comincia il mister e dobbiamo cancellarla subito pensando già alla prossima. Le insidie del campionato sono sempre dietro l’angolo».

