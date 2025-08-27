Palermo-Frosinone, già raggiunta quota 25.563 spettatori

Agosto 27, 2025

Continua l’entusiasmo in casa rosanero per questo inizio di stagione: a dimostrarlo è il dato dei biglietti venduti per la partita di sabato 30 agosto, che si disputerà al “Barbera” tra Palermo e Frosinone. Sono infatti già più di 9.000 i tagliandi emessi per il match, con un totale di spettatori previsti che sale a 25.563.

“Ma ne vogliamo parlare? È mercoledì e per sabato siamo già in 25.563“, questo il post del club di viale del Fante sui propri profili social, sottolineando la velocità con cui si sta riempiendo il “Barbera” e lasciando presagire un numero di spettatori uguale o addirittura superiore a quello dell’esordio in campionato nel match contro la Reggiana.

