Venezia, UFFICIALE: ecco Sidibè

Arriva un nuovo volto in casa Venezia. Il club veneto era alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato, e tramite un comunicato sui propri canali ufficiali, nella giornata di oggi ha ufficializzato l’arrivo del centrale difensivo Ahmed Sidibé. Il classe 2004 arriva in laguna dal Koper a titolo definitivo.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo con l’FC Koper per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Ahmed Sidibé. Nato a Villeneuve-Saint-Georges, in Francia, il calciatore classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028 con opzione per ulteriori 2 anni. Cresciuto nel settore giovanile dell’AS Saint-Étienne, Sidibé ha collezionato 39 presenze con la formazione B del club francese, prima di approdare, nella stagione 2023/24, all’FC Koper, in Slovenia, collezionando 61 presenze complessive, impreziosite da un gol e un assist. Nella stagione in corso ha già preso parte a due gare di qualificazione alla UEFA Conference League, oltre a 4 presenze in campionato. Ahmed Sidibé: “Ho deciso di venire al Venezia perchè so che la società ha progetti e ambizioni importanti. Sono qui per lavorare con la squadra e migliorarmi e penso che questo sia il club perfetto dove poterlo fare. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera dello stadio Penzo, sarà un’emozione fantastica”.

Benvenuto, Ahmed”