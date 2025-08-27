Spezia, arriva Beruatto dal Pisa

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Dopo settimane di trattative è finalmente arrivata la fumata bianca in casa Spezia per l’arrivo dal Pisa del terzino sinistro Pietro Beruatto. Il contratto del calciatore è stato depositato, come reso noto dalla Lega B attraverso l’apposita sezione dedicata al calciomercato. Il difensore approda in Liguria con la formula del prestito.

Classe ’98, Beruatto nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze in campionato, raggiungendo un totale di 123 apparizioni con la maglia del Pisa. Nel club ligure ritrova mister D’Angelo, che lo aveva già allenato proprio in nerazzurro. Ora si attendono soltanto i comunicati ufficiali delle due società per conoscere i dettagli del trasferimento.

Ultimissime

Spezia, arriva Beruatto dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Venezia, UFFICIALE: ecco Sidibè

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Palermo-Frosinone, già raggiunta quota 25.563 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Modena, Di Mariano si presenta: «Non ci ho pensato due volte ad accettare, il Palermo mi aveva escluso dal progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Escl. Pres. Pescara: «Verre? Dipende dalla sua volontà. Corona da noi avrebbe fatto il titolare»

Giorgio Elia Agosto 27, 2025