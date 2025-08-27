Spezia, arriva Beruatto dal Pisa
Dopo settimane di trattative è finalmente arrivata la fumata bianca in casa Spezia per l’arrivo dal Pisa del terzino sinistro Pietro Beruatto. Il contratto del calciatore è stato depositato, come reso noto dalla Lega B attraverso l’apposita sezione dedicata al calciomercato. Il difensore approda in Liguria con la formula del prestito.
Classe ’98, Beruatto nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze in campionato, raggiungendo un totale di 123 apparizioni con la maglia del Pisa. Nel club ligure ritrova mister D’Angelo, che lo aveva già allenato proprio in nerazzurro. Ora si attendono soltanto i comunicati ufficiali delle due società per conoscere i dettagli del trasferimento.