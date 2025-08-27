Avellino, sorpasso sulla Reggiana per Missori

Continua l’accesa sessione di calciomercato dell’Avellino. Il club campano si sta muovendo per rinforzare il reparto difensivo e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore c’è stato il sorpasso sulla Reggiana per il terzino destro Filippo Missori, attualmente di proprietà del Sassuolo.

Classe 2004, Missori vanta 16 presenza in prima squadra con i neroverdi. L’accordo tra i due club potrebbe chiudersi a breve, rafforzando cosi il loro rapporto con un altro affare dopo quelli dei due giovani Kumi e D’Andrea, entrambi arrivati in biancoverde anche in questa sessione di calciomercato.

La Reggiana dovrà invece adesso virare su altri profili per rinforzare la corsia destra: i nomi più probabili sono quello di Alexander Jallow, svincolato dal Brescia, Kevin Maussi Martins del Monza.

 

 

