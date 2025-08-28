Corriere dello Sport: “Catanzaro, triennale a Di Francesco. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Federico Di Francesco lascia il Palermo e si trasferisce al Catanzaro. L’ala sinistra, 31 anni, ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione legata al raggiungimento di specifici parametri. Dopo due anni in rosanero, nei quali ha collezionato 61 presenze e 6 gol, Di Francesco riparte dunque dalla Calabria.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, questa operazione apre la strada a nuovi movimenti di mercato per il club giallorosso. In particolare, l’attaccante Nicolò Buso potrebbe trasferirsi al Frosinone in uno scambio con il centrocampista Francesco Gelli, mentre dal Sassuolo filtrano voci di un interesse per Luca Moro, 24enne centravanti che piace ad Aquilani.

Il Corriere dello Sport ricorda che il Pescara sta accelerando per assicurarsi Federico Zuccon, 22 anni, centrocampista di proprietà dell’Atalanta reduce dalle esperienze con Juve Stabia e Salernitana. Intanto, dopo l’arrivo in prestito dal Monza del giovane mediano Jacopo Sardo, la priorità degli abruzzesi sarà sfoltire la rosa: in uscita almeno quattro elementi, tra cui Riccardo Tonin, Erdis Kraja, Georgi Tunjov e uno tra Lorenzo Meazzi e Gianmarco Cangiano.

Non mancano movimenti anche in Serie A e in Serie B. Talarico sul Corriere dello Sport riporta l’ufficialità dell’acquisto di Agustin Alvarez da parte del Monza: l’attaccante uruguaiano, 24 anni, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo. Per il reparto offensivo resta nel mirino anche Alessandro Arena del Pisa. Il Venezia, invece, ha messo gli occhi su Mathis Lambourde, 19enne punta del Verona, mentre ieri è arrivata l’ufficialità per Ahmed Sidibé, difensore 23enne prelevato dagli sloveni del Koper e legatosi al club fino al 2028 con opzione biennale.

Capitolo Reggiana. Secondo quanto riportato ancora da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i granata stanno valutando diversi rinforzi: in difesa Matteo Cocchi dell’Inter, Tommaso Corazza del Bologna e Giangiacomo Magnani del Palermo; a centrocampo Fabrizio Caligara; in attacco Alexander Jallow, svincolato dal Brescia, insieme a Frank Tsadjout e Flavio Bianchi. In uscita, invece, ci sono Oliver Urso e il giovane Noa Kljajic.

Un mercato in continua evoluzione, dunque, che vede protagoniste diverse piazze tra Serie A e Serie B e che, come ricorda il Corriere dello Sport attraverso la firma di Carlo Talarico, avrà i suoi momenti decisivi proprio negli ultimi giorni disponibili.