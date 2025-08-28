Corriere dello Sport: “Reggiana scatenata”

La Reggiana lavora su due fronti: il campo, con la delicata sfida contro l’Empoli ormai alle porte, e il mercato, con la volontà di rinforzare una rosa che ha mostrato qualche lacuna in avvio di stagione. Come riporta Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, l’obiettivo del ds Fracchiola è chiaro: chiudere almeno quattro operazioni in entrata entro la prossima settimana.

Il nome più vicino è quello di Giangiacomo Magnani, trentenne difensore del Palermo, sotto contratto con i rosanero fino al 2028. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport a firma di Barbacci, il giocatore – originario di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia – ha espresso la volontà di avvicinarsi a casa e sarebbe ben felice di sposare il progetto granata. Il Palermo ha aperto alla cessione in prestito, accettando di coprire gran parte dell’ingaggio. Magnani rappresenterebbe la pedina giusta per un reparto arretrato che ha dovuto rinunciare a Sampirisi, Rozzio e Meroni, affidandosi fin qui ai giovani Papetti e Bonetti, oltre che a Libutti e al neoacquisto Quaranta.

La società valuta anche altri profili per le corsie esterne. Tra questi, come scrive Barbacci sul Corriere dello Sport, spicca Leonardo Sernicola della Cremonese, reduce da un buon semestre a Pisa e sotto contratto fino al 2028. Più distante appare Filippo Missori del Sassuolo, mentre resta in considerazione Alexander Jallow, svincolato dopo il fallimento del Brescia.

Non solo difesa: la Reggiana è vicina a definire l’arrivo del centrocampista brasiliano Charlys Matheus Lima Ponte, 21 anni, di proprietà del Verona e reduce dall’esperienza al Cosenza. Un innesto che convince per caratteristiche fisiche e tecniche, anche se non beneficerà dei contributi legati agli under, non avendo passaporto comunitario.

Per l’attacco, invece, restano due i nomi sul taccuino: Flavio Bianchi, anch’egli svincolato dal Brescia, e Frank Tsadjout della Cremonese. Inoltre, entro la chiusura del mercato, arriverà anche un terzo portiere da affiancare a Motta e Seculin.

Un piano di lavoro intenso, dunque, che – come sottolinea ancora il Corriere dello Sport attraverso la firma di Roberto Barbacci – ha l’obiettivo di consegnare a Dionigi una squadra più competitiva e completa per affrontare la stagione con maggiore solidità.