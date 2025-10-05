Juventus-Milan 0-0: pareggio senza gol nel big match di Serie A. La classifica aggiornata

Si chiude senza reti il confronto tra Juventus e Milan, con un pareggio che mantiene entrambe le squadre a bocca asciutta. Nonostante il possesso palla e numerose occasioni da entrambe le parti, i portieri hanno brillato in più di un intervento decisivo.

La Juventus ha provato a far male soprattutto con i colpi da fuori di Locatelli e Openda e con i cross di Kostic e McKennie, ma la difesa rossonera e Michele Di Gregorio hanno spesso sventato il pericolo. Dall’altra parte, il Milan ha sfiorato il vantaggio con Rafael Leao e Santiago Tomas Gimenez, mentre Christian Pulisic ha mancato il rigore concesso dagli arbitri per una trattenuta di Kelly.

Il secondo tempo ha visto diverse sostituzioni e tentativi frenetici di sbloccare la gara, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete. Alla fine, un punto a testa che riflette l’equilibrio mostrato sul campo.

Juventus e Milan restano così in corsa per le posizioni alte della classifica, ma entrambe dovranno migliorare la concretezza sotto porta se vogliono centrare i propri obiettivi stagionali.

Classifica aggiornata Serie A:

Napoli 15

Roma 15

Milan 13

Inter 12

Juventus 12

Atalanta 10

Bologna 10

Como 9

Sassuolo 9

Cremonese 9

Cagliari 8

Udinese 8

Lazio 7

Parma 5

Lecce 5

Torino 5

Fiorentina 3

Verona 2

Genoa 2

Pisa 2