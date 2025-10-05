Juventus-Milan 0-0: pareggio senza gol nel big match di Serie A. La classifica aggiornata
Si chiude senza reti il confronto tra Juventus e Milan, con un pareggio che mantiene entrambe le squadre a bocca asciutta. Nonostante il possesso palla e numerose occasioni da entrambe le parti, i portieri hanno brillato in più di un intervento decisivo.
La Juventus ha provato a far male soprattutto con i colpi da fuori di Locatelli e Openda e con i cross di Kostic e McKennie, ma la difesa rossonera e Michele Di Gregorio hanno spesso sventato il pericolo. Dall’altra parte, il Milan ha sfiorato il vantaggio con Rafael Leao e Santiago Tomas Gimenez, mentre Christian Pulisic ha mancato il rigore concesso dagli arbitri per una trattenuta di Kelly.
Il secondo tempo ha visto diverse sostituzioni e tentativi frenetici di sbloccare la gara, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete. Alla fine, un punto a testa che riflette l’equilibrio mostrato sul campo.
Juventus e Milan restano così in corsa per le posizioni alte della classifica, ma entrambe dovranno migliorare la concretezza sotto porta se vogliono centrare i propri obiettivi stagionali.
Classifica aggiornata Serie A:
Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 2
Genoa 2
Pisa 2