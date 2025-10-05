Modena-Virtus Entella, Sottil: «Altra grande prova di squadra»

Il Modena continua a volare in classifica. Dopo il successo contro la Virtus Entella, che ha permesso ai canarini di superare il Palermo in vetta, l’allenatore Andrea Sottil ha commentato la prestazione ai microfoni del club.

«È un’altra bellissima prestazione – ha dichiarato il tecnico – complimenti ai ragazzi che hanno saputo interpretare bene la gara contro un ottimo avversario. Oggi il Modena ha meritato la vittoria creando tanto e subendo poco. Era la terza partita in una settimana, la forza di questo gruppo è sentirsi tutti coinvolti. Ci godiamo questo risultato e ora riposiamo un po’ perché ne abbiamo bisogno».

La squadra, che ha dimostrato compattezza e determinazione, affronterà proprio il Palermo nella prossima giornata di campionato, subito dopo la sosta, per confermare il primato in classifica.