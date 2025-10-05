Modena-Virtus Entella, Mendes: «Contento per il gol e la vittoria»

Pedro Mendes è stato il protagonista del successo del Modena contro la Virtus Entella, segnando nei minuti finali il gol che ha chiuso la partita. Ai canali ufficiali del club, il centrocampista ha commentato così la prestazione:

«È stata una bella vittoria – ha detto Mendes – gli avversari sono sempre molto preparati e danno qualcosa in più per batterci perché siamo in alto in classifica. Ho fatto anche gol, e farlo in una vittoria al Braglia è sempre più bello».