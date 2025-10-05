Serie C Girone C: il Cosenza batte 2-1 l’Audace. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Il Cosenza espugna il campo dell’Audace Cerginola con il risultato di 2-1, grazie a una rimonta convincente. Emmausso apre le marcature al 34’ per i padroni di casa, ma Kouan pareggia al 45’+6’. Nella ripresa Florenzi firma il gol decisivo al 64’, regalando tre punti fondamentali al Cosenza. Partita intensa con continui ribaltamenti di fronte e grande spettacolo per i tifosi.

Salernitana – 19

Benevento – 16

Cosenza – 15

Casarano – 15

Catania – 15

Crotone – 14

Potenza – 12

Monopoli – 12

Casertana – 11

Latina – 11

Audace Cerignola – 10

Picerno – 9

Altamura – 8

Foggia – 7

Sorrento – 7

Giugliano – 6

Trapani – 5

Atalanta U23 – 5

Cavese – 5

Siracusa – 3

Ultimissime

Modena-Virtus Entella, Mendes: «Contento per il gol e la vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Modena-Virtus Entella, Sottil: «Altra grande prova di squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Juventus-Milan 0-0: pareggio senza gol nel big match di Serie A. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Serie C Girone C: il Cosenza batte 2-1 l’Audace. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Serie C Girone B: un gol per parte tra Gubbio e Pontedera. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025