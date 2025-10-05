Serie C Girone C: il Cosenza batte 2-1 l’Audace. La classifica aggiornata
Il Cosenza espugna il campo dell’Audace Cerginola con il risultato di 2-1, grazie a una rimonta convincente. Emmausso apre le marcature al 34’ per i padroni di casa, ma Kouan pareggia al 45’+6’. Nella ripresa Florenzi firma il gol decisivo al 64’, regalando tre punti fondamentali al Cosenza. Partita intensa con continui ribaltamenti di fronte e grande spettacolo per i tifosi.
Salernitana – 19
Benevento – 16
Cosenza – 15
Casarano – 15
Catania – 15
Crotone – 14
Potenza – 12
Monopoli – 12
Casertana – 11
Latina – 11
Audace Cerignola – 10
Picerno – 9
Altamura – 8
Foggia – 7
Sorrento – 7
Giugliano – 6
Trapani – 5
Atalanta U23 – 5
Cavese – 5
Siracusa – 3