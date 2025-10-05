Serie C Girone B: un gol per parte tra Gubbio e Pontedera. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Un punto per parte nella sfida tra Gubbio e Pontedera, con il risultato finale di 1-1. Il vantaggio iniziale arriva al 40’ con Vona per gli ospiti, ma il Gubbio reagisce nella ripresa e trova il pari al 72’ grazie a Carraro. Partita vivace con occasioni da entrambe le parti e giusta divisione dei punti tra le due squadre.

Arezzo – 21

Ravenna – 21

Ascoli – 20

Sambenedettese – 14

Ternana – 13

Gubbio – 13

Campobasso – 12

Forlì – 12

Pianese – 12

Carpi – 11

Juventus U23 – 11

Guidonia – 10

Vis Pesaro – 8

Pineto – 8

Pontedera – 8

Livorno – 7

Torres – 5

Bra – 5

Perugia – 3

Rimini – -4

Ultimissime

Modena-Virtus Entella, Mendes: «Contento per il gol e la vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Modena-Virtus Entella, Sottil: «Altra grande prova di squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Juventus-Milan 0-0: pareggio senza gol nel big match di Serie A. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Serie C Girone C: il Cosenza batte 2-1 l’Audace. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Serie C Girone B: un gol per parte tra Gubbio e Pontedera. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025