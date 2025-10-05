Serie C Girone B: un gol per parte tra Gubbio e Pontedera. La classifica aggiornata
Un punto per parte nella sfida tra Gubbio e Pontedera, con il risultato finale di 1-1. Il vantaggio iniziale arriva al 40’ con Vona per gli ospiti, ma il Gubbio reagisce nella ripresa e trova il pari al 72’ grazie a Carraro. Partita vivace con occasioni da entrambe le parti e giusta divisione dei punti tra le due squadre.
Arezzo – 21
Ravenna – 21
Ascoli – 20
Sambenedettese – 14
Ternana – 13
Gubbio – 13
Campobasso – 12
Forlì – 12
Pianese – 12
Carpi – 11
Juventus U23 – 11
Guidonia – 10
Vis Pesaro – 8
Pineto – 8
Pontedera – 8
Livorno – 7
Torres – 5
Bra – 5
Perugia – 3
Rimini – -4