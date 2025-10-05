Serie C Girone A: l’Inter pareggia sul finale contro l’Ospitaletto. Risultati finali e classifica aggiornata

Terminano le gare di serie C del Girone A.

Nella sfida tra Arzignano e Albinoleffe, entrambe le squadre sono rimaste bloccate sullo 0-0. Un match equilibrato, caratterizzato da una buona organizzazione difensiva da entrambe le parti e poche occasioni nitide. L’Albinoleffe ha provato a fare la partita con alcuni inserimenti offensivi, ma l’Arzignano ha risposto colpo su colpo, garantendo un punto prezioso in chiave classifica.

Spettacolo e adrenalina nel match tra Inter U23 e Ospitaletto, terminato 2-2 dopo una girandola di emozioni. La squadra di mister Madonna passa in vantaggio al 27’ con La Gumina, ma l’Ospitaletto ribalta il punteggio nel finale del primo tempo grazie a Panatti e Pavanello. Gli uomini di Zanetti non si arrendono e trovano il pari incredibile al 90’+7 con Zuberek, strappando un punto in extremis.

L.R. Vicenza – 22

Lecco – 18

Brescia – 15

Inter U23 – 15

Alcione Milano – 14

Pro Vercelli – 12

AlbinoLeffe – 12

Pergolettese – 11

Virtus Verona – 10

Giana Erminio – 9

Arzignano – 9

Renate – 9

Trento – 8

Dolomiti Bellunesi – 7

Lumezzane – 6

Novara – 6

Cittadella – 6

Ospitaletto – 6

Pro Patria – 4

Triestina – -8