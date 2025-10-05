Serie C Girone A: l’Inter pareggia sul finale contro l’Ospitaletto. Risultati finali e classifica aggiornata
Terminano le gare di serie C del Girone A.
Nella sfida tra Arzignano e Albinoleffe, entrambe le squadre sono rimaste bloccate sullo 0-0. Un match equilibrato, caratterizzato da una buona organizzazione difensiva da entrambe le parti e poche occasioni nitide. L’Albinoleffe ha provato a fare la partita con alcuni inserimenti offensivi, ma l’Arzignano ha risposto colpo su colpo, garantendo un punto prezioso in chiave classifica.
Spettacolo e adrenalina nel match tra Inter U23 e Ospitaletto, terminato 2-2 dopo una girandola di emozioni. La squadra di mister Madonna passa in vantaggio al 27’ con La Gumina, ma l’Ospitaletto ribalta il punteggio nel finale del primo tempo grazie a Panatti e Pavanello. Gli uomini di Zanetti non si arrendono e trovano il pari incredibile al 90’+7 con Zuberek, strappando un punto in extremis.
L.R. Vicenza – 22
Lecco – 18
Brescia – 15
Inter U23 – 15
Alcione Milano – 14
Pro Vercelli – 12
AlbinoLeffe – 12
Pergolettese – 11
Virtus Verona – 10
Giana Erminio – 9
Arzignano – 9
Renate – 9
Trento – 8
Dolomiti Bellunesi – 7
Lumezzane – 6
Novara – 6
Cittadella – 6
Ospitaletto – 6
Pro Patria – 4
Triestina – -8