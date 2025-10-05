Pescara, Vivarini ammette le difficoltà: «Dopo il gol lo stadio ha acceso la Samp e non abbiamo retto»

Vincenzo Vivarini analizza con sincerità la sconfitta per 4-1 subita dal Pescara in casa della Sampdoria, sottolineando come il passaggio a vuoto sia stato più mentale che tecnico. «Non abbiamo subito niente nel primo tempo, abbiamo segnato e le cose si erano messe bene. Nel momento in cui abbiamo subito gol siamo venuti meno in tutti gli aspetti, è una cosa che non deve succedere», spiega l’allenatore, evidenziando come il vantaggio della Samp abbia acceso lo stadio e messo sotto pressione la sua squadra.

Vivarini commenta anche le circostanze dei gol subiti: «Abbiamo perso palla, una verticale di Squizzato su Merola, Coda ha attaccato la profondità, poi è partito Pafundi in velocità… abbiamo preso i gol in questo modo».

Il tecnico fa il punto anche sugli infortuni: «Pellacani aveva avuto la febbre durante la notte, anche prima della partita, non era disponibile. Olzer ha dolore, non riesce a piegare il ginocchio. Lo valuteremo in settimana».

Infine, Vivarini indica la strada su cui lavorare: «La squadra ha grandi margini di miglioramento, soprattutto sotto l’aspetto caratteriale. Quando subiamo non reagiamo con cattiveria davanti alle difficoltà, dobbiamo lavorare su questo aspetto». Il Pescara è chiamato a reagire nelle prossime partite per ritrovare compattezza e fiducia.