Sampdoria-Pescara, Donati: «Bisogna continuare, abbiamo messo un mattoncino»

Massimo Donati tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria per 4-1 contro il Pescara e commenta con entusiasmo il primo successo della sua Sampdoria. Il tecnico ligure sottolinea la capacità della squadra di ribaltare una situazione complicata: «Eravamo all’inferno alla fine del primo tempo e siamo saltati fuori. La squadra, nonostante non avesse mai vinto, ha dimostrato sempre voglia di fare le cose».

Donati parla anche del lavoro dei singoli attaccanti: «Anche se nel primo tempo sia Cherubini sia Pafundi uscivano troppo dalla zona d’attacco… Coda? Gli ho detto che è questo quello che deve fare. Che non importa ciò che è stato, il bomber della Serie B. Se fa quel lavoro lì ci servirà molto».

Il tecnico commenta anche alcuni episodi controversi della gara: «Rigore tolto? Secondo me il fallo era successo molto tempo prima. Non si può andare a cercare così lontano… ma ora abbiamo vinto e la questione passa via così».

Infine, Donati elogia la determinazione di tutti i giocatori, anche quelli meno impiegati: «Giordano ha dato un segnale importantissimo per tutta la squadra… Abildgaard e anche Bellemo, stanno facendo bene tutti. Adesso bisogna continuare, abbiamo messo un mattoncino».