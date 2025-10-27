Juventus, decisione presa: Igor Tudor esonerato dopo la sconfitta con la Lazio
La Juventus ha deciso di sollevare Igor Tudor dall’incarico di allenatore. Il tecnico croato non guiderà più la squadra bianconera dopo il ko maturato ieri contro la Lazio.
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club ha optato per una soluzione interna in vista della prossima sfida contro l’Udinese.
Si tratta del primo esonero in questa Serie A, decisione maturata al termine di una notte di riflessioni dopo le difficoltà emerse nelle ultime settimane.