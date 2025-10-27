Serie BKT, le designazioni arbitrali della 10ª giornata: Sacchi dirige Palermo-Monza

La Lega B ha reso note le designazioni arbitrali per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, con tutte le partite fissate per le 20:30.

Riflettori puntati sul big match del Renzo Barbera, Palermo-Monza, dove a dirigere sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Mastrodonato e Yoshikawa, mentre il quarto ufficiale sarà Gemelli. Al VAR opererà Di Paolo, con Monaldi come AVAR.

Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali della 10ª giornata di Serie BKT:

Cesena – Carrarese (h. 20:30)

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Garzelli – Laghezza

IV: D’Eusanio

VAR: Rutella

AVAR: Aureliano

Empoli – Sampdoria (h. 20:30)

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Bahri – Biffi

IV: Iacobellis

VAR: Nasca

AVAR: Paganessi

Frosinone – Virtus Entella (h. 20:30)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Pascarella – Pressato

IV: Pezzopane

VAR: Giua

AVAR: Gualtieri

Palermo – Monza (h. 20:30)

Arbitro: Sacchi J. L.

Assistenti: Mastrodonato – Yoshikawa

IV: Gemelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Monaldi

Pescara – Avellino (h. 20:30)

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Mokhtar – Pistarelli

IV: Di Francesco

VAR (on site): Baroni

AVAR (on site): Prenna

Reggiana – Modena (h. 20:30)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Ceccon – Ceolin

IV: De Angeli

VAR: Volpi

AVAR: Di Vuolo

Mantova – Catanzaro (Mercoledì 29/10 h. 20:30)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Scatragli – Colaianni

IV: Terribile

VAR: Santoro

AVAR: Ferrieri Caputi

Spezia – Padova (Mercoledì 29/10 h. 20:30)

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Mondin – El Filali

IV: Cerbasi

VAR: Cosso

AVAR: Gariglio

Venezia – Sudtirol (Mercoledì 29/10 h. 20:30)

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Barone – Zanellati

IV: Lovison

VAR: Prontera

AVAR: Del Giovane

La sfida del Barbera tra Palermo e Monza, diretta da Sacchi, sarà una delle più attese di giornata: due squadre in piena corsa per la promozione si affronteranno in un match che promette spettacolo e intensità.