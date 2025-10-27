Serie BKT, le designazioni arbitrali della 10ª giornata: Sacchi dirige Palermo-Monza
La Lega B ha reso note le designazioni arbitrali per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, con tutte le partite fissate per le 20:30.
Riflettori puntati sul big match del Renzo Barbera, Palermo-Monza, dove a dirigere sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Mastrodonato e Yoshikawa, mentre il quarto ufficiale sarà Gemelli. Al VAR opererà Di Paolo, con Monaldi come AVAR.
Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali della 10ª giornata di Serie BKT:
Cesena – Carrarese (h. 20:30)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Garzelli – Laghezza
IV: D’Eusanio
VAR: Rutella
AVAR: Aureliano
Empoli – Sampdoria (h. 20:30)
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Bahri – Biffi
IV: Iacobellis
VAR: Nasca
AVAR: Paganessi
Frosinone – Virtus Entella (h. 20:30)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Pascarella – Pressato
IV: Pezzopane
VAR: Giua
AVAR: Gualtieri
Palermo – Monza (h. 20:30)
Arbitro: Sacchi J. L.
Assistenti: Mastrodonato – Yoshikawa
IV: Gemelli
VAR: Di Paolo
AVAR: Monaldi
Pescara – Avellino (h. 20:30)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Mokhtar – Pistarelli
IV: Di Francesco
VAR (on site): Baroni
AVAR (on site): Prenna
Reggiana – Modena (h. 20:30)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Ceccon – Ceolin
IV: De Angeli
VAR: Volpi
AVAR: Di Vuolo
Mantova – Catanzaro (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Scatragli – Colaianni
IV: Terribile
VAR: Santoro
AVAR: Ferrieri Caputi
Spezia – Padova (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Mondin – El Filali
IV: Cerbasi
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio
Venezia – Sudtirol (Mercoledì 29/10 h. 20:30)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Barone – Zanellati
IV: Lovison
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane
La sfida del Barbera tra Palermo e Monza, diretta da Sacchi, sarà una delle più attese di giornata: due squadre in piena corsa per la promozione si affronteranno in un match che promette spettacolo e intensità.