Euro 2032, Palermo accelera: entro ottobre 2026 il progetto per il nuovo Barbera

Palermo punta con decisione agli Europei di calcio del 2032. Lo ha confermato l’assessore al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello, annunciando che entro ottobre 2026 la città dovrà avere «tutto in regola per candidare lo stadio Renzo Barbera» come sede delle partite del torneo.

«Stiamo lavorando al progetto e allo studio di fattibilità, che dovranno essere pronti al più presto», ha dichiarato Anello, aggiungendo che in estate «è previsto un incontro con l’Uefa» per illustrare i piani di adeguamento dell’impianto e delle infrastrutture circostanti.

Tra le opere previste, l’assessore ha elencato una serie di interventi strategici per migliorare la viabilità e l’accessibilità dell’area del Barbera:

Prolungamento di viale Croce Rossa,

Sistemazione di piazza Giovanni Paolo II,

Raddoppio di via Monte Pellegrino,

Interventi sulla linea metropolitana Palermo–Notarbartolo–Giachery,

Adeguamento di via Lanza di Scalea e del ponte di via Autonomia Siciliana.

Un piano ambizioso, necessario per soddisfare gli standard richiesti dall’Uefa in vista della possibile candidatura del capoluogo siciliano come città ospitante di Euro 2032.