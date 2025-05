Juve Stabia-Palermo, Di Carlo: «I rosanero devono sbloccarla subito, altrimenti rischiano grosso»

L’allenatore dell’Ascoli, Domenico Di Carlo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “Il Secolo XIX“. Il tecnico si è soffermato anche sulla lotta playoff di Serie B, analizzando in particolar modo la sfida di domani, sabato 17 maggio, tra Juve Stabia e Palermo.

«Castellammare non è un campo facile. La Juve Stabia gioca bene e sfrutta le transizioni. Se il Palermo non sblocca subito, rischia grosso. Devono segnare entro i primi 25 minuti. Questa Juve Stabia mi ricorda il Bari di Mignani: mina vagante da non sottovalutare».