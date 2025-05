«Inzaghi a Palermo se resta in B»: l’indiscrezione rilanciata da Tognoli

Potrebbe essere Filippo Inzaghi il nome nuovo per la panchina del Palermo in caso di mancata promozione in Serie A. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista di Tuttosport Cristiano Tognoli durante la trasmissione B Happy, in onda su Cremona 1.

«Inzaghi molto probabilmente non resterà al Pisa in Serie A, perché il Pisa ha altre idee. E se il Palermo non dovesse essere promosso in A, Filippo Inzaghi sarà quasi certamente il prossimo allenatore del Palermo. Non l’ho ancora scritta su Tuttosport, non l’ho ancora detta da nessun’altra parte perché mi è arrivata mezz’ora prima di arrivare in trasmissione» ha dichiarato Tognoli in diretta.

Un passaggio che rafforza le voci di un possibile cambiamento in panchina per il club rosanero in vista della prossima stagione. Il futuro di Alessio Dionisi, infatti, sarà strettamente legato all’esito dei playoff e a un bilancio che verrà tracciato dalla dirigenza del City Group a stagione conclusa.