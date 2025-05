Pagliuca presenta Juve Stabia-Palermo: «Domani daremo tutto»

Nella consueta conferenza stampa pre-partita tenutasi oggi, venerdì 16 maggio alle ore 16:30 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, l’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha presentato la delicata sfida playoff contro il Palermo, in programma domani davanti al pubblico di casa.

«Sarà una partita difficile» – ha esordito Pagliuca – «ma siamo felici di giocarla soprattutto davanti ai nostri tifosi. Vedere la Juve Stabia ai playoff è qualcosa di bello, non solo per la città ma per il percorso che abbiamo fatto».

Il tecnico ha sottolineato l’importanza del sostegno popolare in un momento chiave della stagione:

«Domani lotteremo insieme a tutta Castellammare. Serviranno voglia e determinazione, qualità che appartengono tanto alla nostra città quanto ai ragazzi».

Pagliuca ha poi fatto riferimento ai due precedenti contro il Palermo in campionato, dove a suo dire la Juve Stabia avrebbe meritato di più:

«La gara di domani è un’opportunità per migliorare il nostro percorso. Siamo consapevoli di aver fatto cose buone, ma anche di ciò che va corretto».

L’umiltà, ha spiegato, sarà la base per affrontare una partita potenzialmente lunga e complessa:

«Dobbiamo dare tutto per non avere rimpianti. L’umiltà è la qualità che ci accompagna sin dall’inizio».

Parlando delle condizioni fisiche della rosa, Pagliuca ha precisato:

«Abbiamo recuperato tutti. Valuteremo Buglio, che è importante come Gerbo e Candellone. Bisogna gestire bene i minuti perché la gara potrebbe andare oltre i 90 minuti».

Infine, l’attenzione si è spostata sugli avversari:

«Il Palermo è una squadra forte, costruita con grandi ambizioni. Ma noi ci prepariamo con il giusto spirito e vogliamo giocarcela con coraggio».