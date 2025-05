Juve Stabia, Lovisa: «Affronteremo i playoff senza pressioni, ma con grande entusiasmo»

Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, premiato al Gran Galà del Calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie C della passata stagione si è espresso sul finale di stagione in cadetteria:

«Sicuramente positivo. Eravamo partiti con obiettivi diversi, ma ora che ci ritroviamo in zona playoff è qualcosa di importante, non solo per noi ma per tutta Castellammare. È la prima volta, in 118 anni di storia, che la Juve Stabia può giocarsi i playoff per la Serie A. È quindi un traguardo storico. Li affronteremo senza pressioni, ma con grande entusiasmo, consapevoli di poter fare un bel finale di stagione. Siamo partiti con aspettative diverse, ma la squadra è cresciuta molto nel corso dei mesi. Essendo un gruppo giovane, il lavoro dell’allenatore è stato fondamentale: i miglioramenti sono stati evidenti. Ora siamo lì, con grande consapevolezza. I punti che abbiamo conquistato ce li siamo guadagnati sul campo, e se dovessimo chiudere quinti – manca solo un punto per la matematica – sarebbe un traguardo meritato. Dovremo essere bravi ad arrivare ai playoff sapendo di poterci giocare le nostre carte contro chiunque. Il Sassuolo aveva una rosa fuori categoria. È una società importante, con risorse importanti. Inzaghi lo conosciamo: è pratico, vincente. Anche il Pisa ha meritato la promozione, e le altre squadre che si giocheranno i playoff – come Spezia con D’Angelo o la Cremonese con Stroppa – hanno tecnici di grande spessore. Non è un caso che siano lì».