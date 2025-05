Bari, Bonfanti: «Ai playoff non conta più ciò che è stato fatto in campionato»

L’attaccante del Bari, Nicholas Bonfanti, si è espresso ospite della trasmissione TeleBari sul campionato dei pugliesi:

«Io penso al bene del Bari, la cosa importante è stata portare a casa la vittoria. Pensavo di fare qualche gol in più, ma in B ci sono tante squadre forti. Io faccio sempre il meglio e metto in campo ciò che chiede il mister, anche giocando un po’ indietro. Il minutaggio? Prima di queste quattro partite in panchina avevo sempre giocato, chi scende in campo e chi entra deve dare il 100%, io sono sereno con me stesso perché sudo e corro per la maglia. Io leggo ciò che si scrive. Ciò che ho detto ieri è che noi ci siamo guardati in faccia, sappiamo che se andiamo ai playoff lo faremo per essere protagonisti. Non nego che abbiamo avuto dei black-out, anche io non avrei mai pensato un capitombolo come quello di Cosenza. La classifica è corta perché c’è equilibrio, ogni settimana c’è un risultato anomalo, ma ieri abbiamo dato una dimostrazione forte. Serve fare quello step mentale che a Pisa c’era, ma è una cosa che si allena e io vedo già miglioramenti. Per me i playoff sarebbero la prima volta, non conta più ciò che si è fatto in campionato»