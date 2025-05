Italia, Spalletti: «Mondiali? Qualificazione non è impossibile. Fatti passi importanti»

Il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Bruno Vespa nel programma televisivo “Cinque Minuti”.

«Devo essere attento a capire cosa racconta il campionato e fare le scelte migliori. Ero in campagna quando Gravina mi chiamò per propormi di diventare il nuovo Commissario tecnico della Nazionale. Mondiali? La qualificazione non è impossibile per l’amor di Dio, la Norvegia però è un ostacolo importante. La squadra c’è, abbiamo fatto passi importanti notevoli e abbiamo ricevuto risposte importanti. Grosso modo resteranno questi gli interpreti ma dobbiamo stare sempre attenti a chi bussa alla porta perché ci sono tanti calciatori bravi».