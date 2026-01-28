Juve Stabia, doppio colpo in attacco: vicino Bellini dopo la pista Gondo

La Juve Stabia continua a muoversi con decisione sul mercato e prepara un ulteriore rinforzo per il reparto offensivo. Dopo i contatti avviati con la Reggiana per Cedric Gondo, le Vespe sono infatti molto vicine a chiudere anche per un altro attaccante di spessore.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il direttore sportivo Matteo Lovisa avrebbe raggiunto l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo di Leonardo Bellini, punta classe 2001 attualmente in forza alla Pianese. Un profilo che si è messo in grande evidenza nella prima parte di stagione, realizzando 10 gol in 22 presenze nel Girone B di Serie C.

Un bottino che rende Bellini il miglior marcatore del girone a pari merito con Emiliano Pattarello dell’Arezzo e Giovanni Bruzzaniti, passato nel mercato di gennaio dal Pineto al Catania. La Juve Stabia punta così a rinforzare l’attacco con gol e prospettiva.

