Venezia, Lauberbach in arrivo: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Il Venezia è pronto ad accogliere Lion Lauberbach. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nella giornata di domani, 29 gennaio, l’attaccante svolgerà le visite mediche con il club arancioneroverde.

L’operazione prevede un contratto fino al 2029 con un anno di opzione. Al Mechelen andranno circa 3 milioni di euro per il trasferimento del calciatore, come raccolto da Sky Sport De. Un innesto importante per il Venezia, che aggiunge qualità e prospettiva al proprio reparto offensivo.

