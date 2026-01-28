Bari, Piscopo in arrivo: la Juve Stabia ottiene Kassama come contropartita
È ormai definita l’operazione che porterà Kevin Piscopo dalla Juve Stabia al Bari. L’esterno offensivo approderà in biancorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma l’accordo tra i due club prevede anche una contropartita tecnica a favore delle Vespe.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, a vestire la maglia gialloblù dovrebbe essere Sheriff Kassama. Il difensore classe 2004 farà rientro anticipato al Trento dall’attuale prestito per poi essere girato alla Juve Stabia, completando così l’operazione tra le parti.
Un incastro di mercato che soddisfa entrambe le società, con il Bari che rinforza il reparto offensivo e la Juve Stabia che aggiunge un giovane profilo difensivo al proprio organico.