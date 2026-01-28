Carrarese, ufficiale l’addio a Capezzi: il centrocampista firma con il Sorrento

La Carrarese Calcio 1908 ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Leonardo Capezzi. Il centrocampista proseguirà la sua carriera al Sorrento Calcio 1945, che ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive.

Attraverso una nota, il club apuano ha voluto salutare il giocatore ringraziandolo per «la dedizione, l’attaccamento e la professionalità dimostrati negli anni trascorsi insieme», augurandogli al tempo stesso le migliori fortune per il futuro, sia dal punto di vista sportivo che personale.

“Carrarese Calcio 1908 comunica la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi alla società Sorrento Calcio 1945.

Il club apuano coglie l’occasione per ringraziare Leonardo per la dimostrazione di dedizione, attaccamento e professionalità espressa in questi anni trascorsi insieme e rivolge al centrocampista i migliori auguri per un proseguimento della propria carriera sportiva ricco di successi e soddisfazioni personali.”