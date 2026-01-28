Maran: «Le tre davanti insieme al Palermo si giocano i due posti»

Rolando Maran, allenatore con un passato su panchine importanti come Brescia, Pisa, Cagliari e Genoa, ha analizzato l’andamento dei campionati intervenendo ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Sul vertice della Serie A, il tecnico non ha dubbi: «Mi sembra che si siano delineate le gerarchie del campionato. In questo momento l’Inter è la favorita per la vittoria finale».

Qualche difficoltà in più per il Napoli, reduce da una stagione complicata: «Dopo aver vinto non è semplice ripetersi. Quest’anno sta facendo fatica anche in virtù degli infortuni. Non è un Napoli in crisi ma sta pagando i troppi infortuni, le troppe assenze».

Parlando di salvezza, Maran si è soffermato sulla Fiorentina dopo il ko contro il Cagliari: «Ha dato dei segnali ma non ha continuità. Ci sono tutti i presupposti affinché ne venga fuori. Ha tutte le carte in regola per uscire dalla zona calda. Mi sembra che abbia trovato un modo per essere competitiva. La sconfitta contro il Cagliari però è stata una mazzata».

Capitolo Serie B, con lo sguardo rivolto alla promozione: «Il Venezia ha trovato una continuità importante ed è un bel segnale al campionato. Le tre davanti insieme al Palermo si giocano i due posti, il mercato potrebbe cambiare qualcosa».

Infine, un passaggio sulla Sampdoria e sul suo futuro personale: «Si è ulteriormente rinforzata e questo la porta a giocarsi le proprie chance. Ha messo delle frecce nuove nel suo arco» e, sul suo rientro in panchina, conclude: «Ci sono stati dei contatti. Il calcio è fatto di questi momenti, bisogna accettarli. E aspettare il momento giusto per ritornare in pista».