Serie B, tutte le designazioni arbitrali: Rapuano per Bari–Palermo
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie B, in programma tra venerdì 30 gennaio e domenica 1 febbraio. Un weekend fitto di incroci delicati, con particolare attenzione alla sfida del San Nicola tra Bari e Palermo, affidata a Rapuano. Il quadro completo emerge dal supplemento on-line della rivista L’Arbitro.
BARI – PALERMO (venerdì 30/01, ore 20:30)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Cipressa – Regattieri
IV ufficiale: Manzo
VAR: Giua
AVAR: Paganessi
AVELLINO – CESENA (ore 15:00)
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Cortese – Rinaldi
IV ufficiale: Cerbasi
VAR: Baroni
AVAR: Crezzini
EMPOLI – MODENA (ore 15:00)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Preti – Galimberti
IV ufficiale: Perri
VAR: Cosso
AVAR: Fabbri
SÜDTIROL – CATANZARO (ore 15:00)
Arbitro: Turrini
Assistenti: Di Giacinto – Pistarelli
IV ufficiale: Zago
VAR: Santoro
AVAR: Del Giovane
VENEZIA – CARRARESE (ore 15:00)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Palermo – Niedda
IV ufficiale: Calzavara
VAR: Di Paolo
AVAR: Perenzoni
VIRTUS ENTELLA – FROSINONE (ore 15:00)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Ceolin – Laghezza
IV ufficiale: Mazzoni
VAR: Maggioni
AVAR: Rutella
PESCARA – MANTOVA (ore 17:15)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Scarpa – Zanellati
IV ufficiale: Zanotti
VAR: Gualtieri (on site Stadio Adriatico, Pescara)
AVAR: Piccinini (on site Stadio Adriatico, Pescara)
SAMPDORIA – SPEZIA (ore 19:30)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Scatragli – Fontani
IV ufficiale: Ayroldi
VAR: Serra
AVAR: Marini
REGGIANA – JUVE STABIA (domenica 01/02, ore 15:00)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Barone – Luciani
IV ufficiale: Allegretta
VAR: Monaldi
AVAR: Di Paolo
PADOVA – MONZA (domenica 01/02, ore 17:15)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Giuggioli – Santarossa
IV ufficiale: Castellano
VAR: Meraviglia
AVAR: Rutella
Un turno che si preannuncia intenso anche sul piano arbitrale, con diversi match ad alta tensione in zona promozione e salvezza e un utilizzo diffuso del VAR, in alcuni casi con presenza on site.