Serie B, tutte le designazioni arbitrali: Rapuano per Bari–Palermo

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie B, in programma tra venerdì 30 gennaio e domenica 1 febbraio. Un weekend fitto di incroci delicati, con particolare attenzione alla sfida del San Nicola tra Bari e Palermo, affidata a Rapuano. Il quadro completo emerge dal supplemento on-line della rivista L’Arbitro.

BARI – PALERMO (venerdì 30/01, ore 20:30)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Cipressa – Regattieri

IV ufficiale: Manzo

VAR: Giua

AVAR: Paganessi

AVELLINO – CESENA (ore 15:00)

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Cortese – Rinaldi

IV ufficiale: Cerbasi

VAR: Baroni

AVAR: Crezzini

EMPOLI – MODENA (ore 15:00)

Arbitro: Mucera

Assistenti: Preti – Galimberti

IV ufficiale: Perri

VAR: Cosso

AVAR: Fabbri

SÜDTIROL – CATANZARO (ore 15:00)

Arbitro: Turrini

Assistenti: Di Giacinto – Pistarelli

IV ufficiale: Zago

VAR: Santoro

AVAR: Del Giovane

VENEZIA – CARRARESE (ore 15:00)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Palermo – Niedda

IV ufficiale: Calzavara

VAR: Di Paolo

AVAR: Perenzoni

VIRTUS ENTELLA – FROSINONE (ore 15:00)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Ceolin – Laghezza

IV ufficiale: Mazzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Rutella

PESCARA – MANTOVA (ore 17:15)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Scarpa – Zanellati

IV ufficiale: Zanotti

VAR: Gualtieri (on site Stadio Adriatico, Pescara)

AVAR: Piccinini (on site Stadio Adriatico, Pescara)

SAMPDORIA – SPEZIA (ore 19:30)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Scatragli – Fontani

IV ufficiale: Ayroldi

VAR: Serra

AVAR: Marini

REGGIANA – JUVE STABIA (domenica 01/02, ore 15:00)

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Barone – Luciani

IV ufficiale: Allegretta

VAR: Monaldi

AVAR: Di Paolo

PADOVA – MONZA (domenica 01/02, ore 17:15)

Arbitro: Massimi

Assistenti: Giuggioli – Santarossa

IV ufficiale: Castellano

VAR: Meraviglia

AVAR: Rutella

Un turno che si preannuncia intenso anche sul piano arbitrale, con diversi match ad alta tensione in zona promozione e salvezza e un utilizzo diffuso del VAR, in alcuni casi con presenza on site.