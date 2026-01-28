San Valentino Rosanero, il Barbera si veste d’amore: matchday speciale tra campo e Sky Box

PALERMO –

Sabato 14 febbraio lo Stadio Renzo Barbera apre le porte a una nuova edizione del San Valentino Rosanero, un format rinnovato che unisce calcio, emozioni ed esclusività. In occasione di Palermo–Virtus Entella, in programma alle 15.00, il club propone un’intera giornata pensata per celebrare l’amore in tutte le sue forme, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nella casa dei rosanero.

Il programma prende il via con un tour pre-gara che conduce gli ospiti nel cuore dello stadio: visita al Palermo Museum e accesso ad aree solitamente riservate a calciatori e staff, dalla zona interviste alla sala stampa, passando per gli spogliatoi, il tunnel di accesso al campo e le panchine dei due allenatori. Un viaggio nei luoghi simbolo del Barbera che anticipa l’atmosfera del match.

A seguire, hospitality dedicata e possibilità di assistere al riscaldamento pre-partita da bordocampo, prima di prendere posto in Tribuna Centrale Coperta per la gara. Gli abbonati di altri settori potranno accedere alla tribuna cedendo il proprio titolo. Nel post-partita, spazio a un Meet & Greet riservato con i protagonisti scesi in campo.

La giornata si chiude con una cena privata negli Sky Box dello stadio. Ogni coppia potrà scegliere se vivere l’esperienza in totale intimità oppure, novità di quest’anno, condividere lo Sky Box con una coppia di amici.

Vendita e prelazioni

I posti sono limitati. È prevista una fase di prelazione riservata agli abbonati 2025/2026 (almeno uno dei due partecipanti deve essere abbonato), con tariffa agevolata dalle ore 12.00 di mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 23.59 di lunedì 2 febbraio 2026. Le eventuali disponibilità residue saranno in vendita libera dalle ore 10.00 di martedì 3 febbraio 2026.

Pacchetti disponibili

1 COPPIA PRELAZIONE: esperienza completa per 2 utenti, cena privata per la coppia, 2 biglietti partita.

2 COPPIE PRELAZIONE: esperienza completa per 4 utenti, cena condivisa nello stesso Sky Box, 4 biglietti partita.

1 COPPIA INTERO: esperienza completa per 2 utenti, cena privata, 2 biglietti partita (eventuale disponibilità dal 03/02/2026).

2 COPPIE INTERO: esperienza completa per 4 utenti, cena condivisa, 4 biglietti partita (eventuale disponibilità dal 03/02/2026).

Come accedere alla prelazione

Ogni abbonato potrà acquistare un pacchetto selezionando la tariffa “Prelazione” e inserendo:

Abbonamento digitale: sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 cifre) indicato come “S.F.” o “Sig. Fiscale”.

Fidelity card SiamoAquile: numero card (12 cifre che iniziano con “106”) + data di nascita in formato ggmmaa, per un totale di 18 cifre (esempio: 106000123456010198).