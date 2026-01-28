Di Marzio: “Rilancio del Palermo per Tramoni. Offerti sei milioni al Pisa”

PALERMO –

Il Palermo ha alzato il tiro per Matteo Tramoni e ora attende una risposta definitiva dal Pisa. Il club rosanero ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro ai nerazzurri e ha già messo sul tavolo un contratto importante per il trequartista, che si è detto convinto del trasferimento in Sicilia, come riferisce Gianluca Di Marzio per Sky Sport.

La palla, adesso, è nelle mani del Pisa. Tramoni aspetta il via libera per la cessione oppure un eventuale rilancio da parte della società nerazzurra, chiamata a decidere se privarsi di uno dei suoi uomini chiave. L’intesa con il giocatore rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia del Palermo, che continua a spingere per chiudere l’operazione, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

Il pressing rosanero è ormai dichiarato e l’offerta economica conferma la volontà di portare a casa il rinforzo offensivo richiesto da Inzaghi. Restano da sciogliere gli ultimi nodi con il Pisa, che valuta il da farsi tra cessione immediata e possibile rilancio. Ore decisive, dunque, per una trattativa che potrebbe entrare nella fase conclusiva, come sottolinea ancora Gianluca Di Marzio di Sky Sport.