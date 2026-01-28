Di Marzio: “Rilancio del Palermo per Tramoni. Offerti sei milioni al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
di-marzio

PALERMO –
Il Palermo ha alzato il tiro per Matteo Tramoni e ora attende una risposta definitiva dal Pisa. Il club rosanero ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro ai nerazzurri e ha già messo sul tavolo un contratto importante per il trequartista, che si è detto convinto del trasferimento in Sicilia, come riferisce Gianluca Di Marzio per Sky Sport.

La palla, adesso, è nelle mani del Pisa. Tramoni aspetta il via libera per la cessione oppure un eventuale rilancio da parte della società nerazzurra, chiamata a decidere se privarsi di uno dei suoi uomini chiave. L’intesa con il giocatore rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia del Palermo, che continua a spingere per chiudere l’operazione, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

Il pressing rosanero è ormai dichiarato e l’offerta economica conferma la volontà di portare a casa il rinforzo offensivo richiesto da Inzaghi. Restano da sciogliere gli ultimi nodi con il Pisa, che valuta il da farsi tra cessione immediata e possibile rilancio. Ore decisive, dunque, per una trattativa che potrebbe entrare nella fase conclusiva, come sottolinea ancora Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Altre notizie

tramoni

Il Tirreno: “Tramoni frena le ambizioni del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Insigne

Tuttosport: “Un belga a Venezia. Pescara in estasi per Insigne, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
cutrone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Cutrone-Monza. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
renzo barbera tifosi cancelli

Truffa sui tagliandi al Barbera: prescrizioni e riduzione della pena in Appello per i fatti del 2015

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo monza 0-3 (39) le douaron

Repubblica: “Trequartista Palermo, una maglia in cerca di padrone. Soluzione attesa dal mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 071517

Repubblica: “Guerra di nervi tra Palermo e Pisa. L’affare Tramoni al rush finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo-calcio-maglia-away-serieb

Repubblica: “Puma diventa cinese. La nuova vita del brand di Pelé e Maradona”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

Giornale di Sicilia: “Tramoni, muro del Pisa: Palermo a Bari senza rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026

1 Thought su “Di Marzio: “Rilancio del Palermo per Tramoni. Offerti sei milioni al Pisa”

  1. Che dire non sarebbe stato giusto avere un rinforzo a Bari per andarci a prendere questi tre punti che faticheremo a concretizzare

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

di-marzio

Di Marzio: “Rilancio del Palermo per Tramoni. Offerti sei milioni al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

Il Tirreno: “Tramoni frena le ambizioni del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Insigne

Tuttosport: “Un belga a Venezia. Pescara in estasi per Insigne, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
cutrone-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Cutrone-Monza. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 075411

Maxi blitz contro la pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in Europa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026