Il Tirreno: “Tramoni frena le ambizioni del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

PISA –
Giornata intensa in casa nerazzurra sul fronte mercato, ma con un segnale chiaro che frena le ambizioni del Palermo. Matteo Tramoni, al centro del pressing rosanero da settimane, non è convinto della destinazione siciliana e al momento preferisce restare a Pisa per giocarsi le proprie carte in Serie A, come riporta Andrea Chiavacci su Il Tirreno.

Dopo una serie di colloqui, i dirigenti nerazzurri hanno incassato la posizione del numero dieci, che non ha dato il via libera al trasferimento. Una scelta che pesa, perché il Pisa ha sempre ribadito come la volontà del calciatore sia un elemento fondamentale nella trattativa. Il club toscano aveva già rifiutato un’offerta da 5 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Palermo in Serie A, proposta che non ha convinto né la società né il giocatore, scrive Andrea Chiavacci su Il Tirreno.

Il Palermo resta alla finestra ed è pronto a rilanciare con una nuova formula: 5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. Ma anche questa ipotesi, al momento, non sembra sufficiente. Tramoni non appare persuaso e il Pisa non ha intenzione di privarsi di un elemento considerato centrale nel progetto. Il trequartista è in nerazzurro dal 2022 ed è stato uno dei protagonisti della promozione nella scorsa stagione, sottolinea ancora Andrea Chiavacci sulle colonne de Il Tirreno.

Nel frattempo, il giocatore continua a lavorare con il gruppo. Ieri si è allenato a San Piero a Grado ed è concentrato sulla sfida di sabato contro il Sassuolo. Tramoni ha avuto confronti non solo con la dirigenza, ma anche con Alberto Gilardino, che martedì sera ha ribadito personalmente stima e fiducia nei suoi confronti. Il tecnico vorrebbe trattenerlo ancora in maglia nerazzurra, convinto delle sue qualità e del suo peso specifico nella stagione in corso, racconta Andrea Chiavacci su Il Tirreno.

Il Palermo non molla del tutto, ma la strada resta in salita. Realizzare quello che da tempo è diventato un vero e proprio sogno di mercato appare sempre più complicato e la sensazione è che la telenovela Tramoni possa protrarsi fino alla chiusura della sessione invernale.

