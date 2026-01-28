Tuttosport: “Un belga a Venezia. Pescara in estasi per Insigne, tutte le trattative del giorno in serie B”

Il colpo che scuote la Serie B è clamoroso: Lorenzo Insigne torna al Pescara. Una scelta di cuore e di responsabilità per l’ex capitano del Napoli, svincolato dopo l’ultima esperienza in MLS con il Toronto, che a 34 anni ha deciso di rimettersi in gioco per provare a trascinare gli abruzzesi, oggi ultimi in classifica, verso una salvezza che avrebbe del miracoloso. Lo racconta Marco Bisacchi su Tuttosport, ricostruendo un ritorno che profuma di storia e nostalgia.

Insigne fu uno dei simboli della promozione del Pescara in Serie A nel 2012, nell’anno magico di Zeman, insieme a Verratti e Immobile. Per lui si tratta di un rientro nel campionato italiano dopo quattro anni in Canada e di una scommessa forte, personale e tecnica. Una scelta che ha già riacceso l’entusiasmo della piazza, come sottolinea ancora Marco Bisacchi di Tuttosport, parlando apertamente di “Pescara in estasi”.

Sempre a parametro zero, operazione importante anche per il Südtirol, che ha chiuso per Alessio Cragno. Il portiere toscano, svincolato dopo l’ultima stagione alla Sampdoria, è arrivato ieri sera a Bolzano e firmerà un contratto fino a giugno. Un innesto di esperienza in un mercato che continua a muoversi su più fronti, come evidenziato da Tuttosport.

Sirene americane invece per Blesa, attaccante del Cesena: il Philadelphia Union ha messo sul tavolo 1,3 milioni di euro, offerta per ora respinta dal club romagnolo, anche se l’accordo con il giocatore spagnolo sarebbe già stato raggiunto. Il mercato estero guarda con attenzione anche a Yasin Massolin del Modena, talento seguito da PSV Eindhoven e Villarreal, oltre che da Udinese, Fiorentina e Bologna, come riporta Marco Bisacchi su Tuttosport.

Tra le operazioni delle ultime ore c’è anche il passaggio di Franco Carboni, di proprietà dell’Inter, dall’Empoli al Parma: per il difensore argentino un’altra esperienza in prestito. Rinforzo in difesa per lo Spezia, che ha chiuso per Giovanni Bonfanti, classe 2003, in arrivo dall’Atalanta dopo il prestito al Pisa. Restano invece agli aquilotti Nagy, che ha rifiutato il Ferencvaros, mentre Wisniewski è destinato al Widzew Lodz in Polonia.

Movimenti anche in casa Reggiana, che ha blindato fino al 2027 Lucas Marcon, difensore ventenne con doppio passaporto italiano e brasiliano, prelevato dall’Avai FC. In attacco, colpo a sorpresa del Venezia: i lagunari hanno chiuso per Lion Lauberbach, 27 anni, dal Mechelen, forse stanchi del lungo tira e molla con il Napoli per Ambrosino. In uscita, invece, Conde, ceduto in prestito al Blau-Weiss Linz in Austria.

Ufficiale infine l’arrivo di Torrasi alla Juve Stabia dal Perugia a titolo definitivo, con contratto biennale. Baldi ha rinnovato fino al 2028 prima di passare in prestito alla Torres. Il Padova guarda già al futuro: contratto triennale per Enrico Silletti, 28 anni, che resterà all’Altamura fino a giugno. Un mercato vivo, ricco di incastri e colpi di scena, come racconta Marco Bisacchi su Tuttosport, con il ritorno di Insigne destinato a restare il simbolo di questa finestra invernale di Serie B.