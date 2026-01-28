Gazzetta dello Sport: “Cutrone-Monza. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Patrick Cutrone/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Al netto del clamoroso ritorno di Insigne al Pescara, la vera notizia del giorno nel mercato di Serie B è l’ingaggio di Alessio Cragno da parte del Südtirol. Il portiere, svincolato dopo il lungo stop alla Sampdoria, ha firmato un accordo fino a giugno con opzione per la prossima stagione. Un’operazione significativa in un mercato sofferto e ricco di incastri, come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Ma il valzer non si ferma qui. Il Monza lavora a un’operazione complessa e ancora agli albori: Dany Mota è in uscita e il club brianzolo ha avviato i primi dialoghi con il Parma per Patrick Cutrone. Sempre in casa Monza è in partenza anche Caprari, richiesto dal Padova, che intanto ha definito l’arrivo di Silletti dall’Altamura con un triennale. Più deciso, però, il pressing del Bari, che dopo aver chiuso per Cavuoti dal Cagliari insiste con il Sassuolo per Odenthal, come sottolinea ancora Nicola Binda della Gazzetta dello Sport.

Attivo anche lo Spezia, che ha ceduto Wisniewski al Widzew Lodz e ha raggiunto l’accordo per Bonfanti dal Pisa, via Atalanta. I liguri attendono ora il via libera del Sassuolo per Skjellerup: un’operazione che potrebbe sbloccare l’uscita del blindatissimo Vlahovic. Sullo sfondo si muove anche l’Empoli, che ha chiesto Candela allo Spezia e oggi riaccoglie Romagnoli dalla Sampdoria, nel quadro delineato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Tra le altre operazioni, la Juve Stabia, dopo aver ufficializzato Torrasi dal Perugia, pesca ancora in Serie C per l’attacco con Bellini, autore di 10 reti nella Pianese. L’Entella è vicina a chiudere con la Sampdoria per il centrocampista Benedetti. Molto attiva come sempre la Reggiana: depositato il contratto che riporta Micai in Italia dal Cluj, il club emiliano ha definito gli arrivi dei giovani Marcon (classe 2005) dal Brasile e Sosna (2007) dalla Juventus.

Capitolo attaccanti: Novakovich può partire ed è stato sondato dall’Avellino, qualora non dovesse arrivare Ambrosino dal Napoli. Il Venezia ha ormai rinunciato alla pista Ambrosino e ha virato con decisione sul tedesco Lauberbach del Malines, con accordo fino al 2029, mentre Dagasso è atteso oggi. Infine, dopo Tomas Esteves al Bari, il fratello Gonçalo è pronto a sbarcare a Catanzaro, girato dall’Udinese dopo il prestito all’Alverca. Dal Portogallo arriva anche l’ufficialità dell’approdo di Benaissa al Mantova dal Casa Pia, chiudendo un’altra giornata ad alta intensità di mercato, come riassume Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

