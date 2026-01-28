Maxi blitz contro la pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in Europa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 075411

È in corso una vasta operazione di polizia contro il cybercrime e, in particolare, contro la pirateria audiovisiva. L’azione è coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e coinvolge diversi Paesi europei.

Perquisizioni e sequestri sono eseguiti dalla Polizia Postale, con il supporto di Eurojust, Europol e Interpol, e con la collaborazione della rete operativa @On. L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di decine di persone, ritenute appartenenti a un sodalizio criminale di carattere transnazionale.

Secondo gli inquirenti, il gruppo gestiva un sistema internazionale di streaming illegale capace di generare profitti per milioni di euro ogni mese, attraverso la diffusione non autorizzata di contenuti audiovisivi.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le 10.30 presso la Procura di Catania, in piazza Giovanni Verga.

